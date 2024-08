Thierry Henry renuncia como técnico de la selección sub-23 de Francia

Thierry Henry, una de las grandes leyendas del fútbol francés, ha decidido dar un paso al costado como seleccionador del equipo sub-23 de Francia, a pesar de haber llevado al equipo a la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y obtener una meritoria medalla de plata. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este lunes que Henry, de 47 años, ha optado por dejar su cargo por razones personales, a menos de un año para la finalización de su contrato, que vencía en junio de 2025.

En un comunicado oficial, la FFF detalló que Henry informó al presidente de la federación, Philippe Diallo, de su decisión tras culminar lo que se consideró una campaña “excepcional” en los Juegos Olímpicos de París. Bajo la dirección de Henry, el equipo francés alcanzó la final olímpica, aunque fue derrotado por España en un emocionante partido que terminó 5-3 tras una prórroga. A pesar de no haber logrado el oro, la medalla de plata obtenida es el mayor logro olímpico de la selección francesa desde el título de Los Ángeles 1984.

Diallo, en su declaración, lamentó profundamente la decisión de Henry, destacando que había “cumplido los objetivos que se le habían fijado”. La medalla de plata fue vista como un logro significativo, y Diallo elogió la “gran profesionalidad, el rigor y el amor por la camiseta azul” que Henry demostró durante su tiempo al mando. También le deseó buena suerte en la continuación de su carrera, subrayando su contribución al fútbol francés tanto como jugador como entrenador.

Thierry Henry asumió el puesto de seleccionador de la sub-23 en agosto de 2023, en un momento crucial para el fútbol juvenil francés. Con su experiencia en grandes competiciones y su prestigiosa carrera en clubes como el Arsenal, Barcelona y la selección francesa, Henry llegó con altas expectativas. Su reto principal fue preparar al equipo para los Juegos Olímpicos en casa, un torneo con gran peso simbólico para la nación.

Thierry Henry expresó su gratitud a la Federación Francesa de Fútbol y a su presidente Philippe Diallo por la oportunidad que se le brindó de liderar al equipo sub-23 en un torneo de tanta importancia. “La medalla de plata en los Juegos Olímpicos será uno de los mayores orgullos de mi vida”, afirmó Henry en su comunicado de despedida. Además, describió su paso por el equipo como “una experiencia mágica”, resaltando el vínculo emocional que desarrolló con los jóvenes futbolistas y el orgullo de representar a su país en un escenario tan prestigioso.

Para Henry, haber llevado a Francia a la final olímpica en su propia casa es un logro que quedará grabado en su legado. Aunque las razones personales detrás de su decisión de dejar el cargo no fueron especificadas, sus palabras reflejan un profundo agradecimiento y satisfacción por lo que logró durante su tiempo al mando.

