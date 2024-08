Anitta deja ver sus curvas en su bikini más diminuto

Cada vez que Anitta hace una publicación logra acaparar la atención de sus miles de fans y elevar la temperatura de sus fans.

Esta vez, la cantante dejó a todos boquiabiertos al publicar una galería de fotos con su bikini más diminuto.

Para la sesión de fotos, se metió a la piscina y elevó el glamour con diversas cadenas y un brazalete brillante. También llevó lentes oscuros y dejó suelta su cabellera ondulada.

En otras imágenes aparece haciendo twerking en un antro mientras usa un vestido transparente. También irradia belleza con un bikini negro en el mar y muestra otros modelos de trajes de baño traslúcidos y tejidos.

Al parecer la estrella brasileña no pierde oportunidad para demostrar que vida solo hay una y que ella está dispuesta a pasarla bien.

Brazilian pop sensation Anitta turned up the heat on Mykonos Island with a sizzling bikini display.

The Envolver singer flaunted her incredible figure in a tiny black two-piece while enjoying a sun-soaked day with her father, Mauro Machado.

📷: @BackgridUS #backgrid #anitta pic.twitter.com/aV4d7X145d

— backgridus (@BackgridUS) August 15, 2024