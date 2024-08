¿Siete soles en el cielo? Fenómeno natural asombra a los ciudadanos

Usuarios de redes sociales grabaron y difundieron el asombroso momento en el que varios puntos brillantes, que asemejan al Sol, aparecieron en el cielo. En la imagen se perciben siete “soles” que iluminan el atardecer de Chengdu, al suroeste de Sichuan, China. Sin embargo, todo se trata de un fenómeno óptico.

Según explica el medio chino CGTN, se trata de un fenómeno conocido como parhelio, que ocurre cuando las temperaturas son bajas. Las partículas de hielo hexagonales suspendidas en la atmósfera reflejan la luz del Sol, creando “soles ficticios” a ambos lados.

El parhelio se produce cuando varios cristales de hielo hexagonales, formados por las bajas temperaturas, flotan en la atmósfera y reflejan la luz solar, generando esta impresionante ilusión óptica.

#AMAZING : Seven “Suns” appeared over the Chengdu, southwest of Sichuan, on Monday

This amazing phenomenon is the result of the refraction and dispersion of light.#SevenSun #Sun #Nature #NatureBeauty #OpticalPhenomenon #Refraction #China pic.twitter.com/Ga5U8ISiRL

