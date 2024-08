Galilea Montijo pierde el control y explota contra Mariana Echeverría tras su salida de LCDLF

Mariana Echeverría tuvo un amargo regreso a Hoy, después de su eliminación de La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM). La presentadora se volvió persona non grata para la productora Andrea Rodríguez por afirmar que existía discordia entre Arath de la Torre y el resto de los conductores.

Desde el estreno de LCDLFM, cada lunes o martes, los eliminados del reality show asisten a Hoy para hablar de su experiencia dentro del proyecto y hacer frente a las consecuencias de sus acciones. La presencia de Mariana Echeverría en el matutino despertó una alta expectativa, debido a la negativa de la productora de recibirla.

@lacasafamososmx Mariana Echeverria visitó el programa HOY para responder a las declaraciones que hizo en LaCasaDeLosFamososMx 😱 Lunes a viernes, 10:00 p.m. por El5, domingos, 8:30 p.m. por LasEstrellas y 24/7 por VIX 📺📱 ♬ sonido original – La Casa de los Famosos México – La Casa de los Famosos México

Sin embargo, Andrea Legarreta confirmó que la entrevista se llevaría a cabo por temas contractuales, aunque afirmó que no sería un encuentro ríspido. No obstante, la participación de Mariana Echeverría no fue tersa. Tania Rincón, Andrea Escalona y Andrea Legarreta fueron críticas.

Además, la producción realizó una exhaustiva búsqueda de momentos controversiales de la presentadora, donde es expuesta como una persona desleal, buleadora y mentirosa. Pese a los duros señalamientos, algo que capturó la atención de la audiencia fue la actitud de Galilea Montijo, conductora estelar de LCDLFM.

Mariana Echeverría genera controversia…

Como es sabido, su rol dentro del reality show obliga a la presentadora a seguir un protocolo y mantenerse al margen de las controversias que involucran a sus habitantes. Sin embargo, Galilea Montijo rompió el protocolo y cuestionó las acciones y comportamientos de Mariana Echeverría dentro de la casa.

Además, desmintió que ella y el resto de los conductores no toleren a Arath de la Torre, como lo afirmó Mariana en LCDLFM.

“Quiero dejar en claro para el público, porque se van comprando las historias que están viendo dentro de la casa. Ya te tocará ver a Arath que se va a meditar y se aísla”, expresó Galilea.