Mbappé eleva un reclamo a la UEFA por el dinero que le adeuda el PSG

El astro del fútbol francés, Kylian Mbappé, ha dado un paso más en su disputa legal con el París Saint Germain (PSG), llevando su reclamo por un pago pendiente ante la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) y la UEFA. Este conflicto, que ha captado la atención de los medios internacionales, gira en torno a una deuda de aproximadamente 55 millones de euros brutos que el PSG aún no ha saldado, correspondiente a una prima de fidelidad y a tres meses de salario que Mbappé asegura que el club le debe.

Este enfrentamiento entre Mbappé y el PSG no es reciente. Se remonta al verano de 2023, cuando el delantero francés notificó al club que no tenía intención de activar la cláusula de extensión automática de su contrato más allá de junio de 2024. Este anuncio provocó una oleada de especulaciones sobre su futuro, principalmente en torno a un posible traspaso al Real Madrid. Ante esta situación, la directiva del PSG tomó una postura dura y decidió apartar al jugador del primer equipo, relegándolo a entrenar con los futbolistas que se encontraban en la lista de transferibles. Esta medida fue vista por muchos como una represalia por parte del club.

🚨 Kylian Mbappé has contacted the LFP and UEFA to report PSG for not paying him money owed.

The Real Madrid star is demanding €55M in unpaid wages and bonuses.

If found guilty, PSG risk being expelled from the Champions League. ⏳

(Source: @lemondefr) pic.twitter.com/00BgLSMK5y

