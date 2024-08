Shiloh Jolie ha renunciado oficialmente al apellido de su padre

En medio de las disputas legales de sus padres, Shiloh Jolie ha decidido cambiar legalmente su nombre y eliminar el apellido de su padre.

La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt presentó en mayo la solicitud de cambio de nombre y fue aprobada recientemente por un tribunal, esto la llevó a rebautizarse como Shiloh Nouvel Jolie.

El proceso legal no requirió una audiencia formal, según los documentos oficiales revisados por TMZ, y la decisión se tomó este lunes.

Según medios internacionales, la joven contrató y pagó por su propio abogado para llevar a cabo este trámite sin el conocimiento de su madre.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s daughter, Shiloh, has been granted her request to legally drop ‘Pitt’ from her surname.

She will now go by Shiloh Jolie. pic.twitter.com/NCAEBOv7N4

