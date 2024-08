Revelan las exigencias de Michael Keaton para regresar como Beetlejuice

Michael Keaton regresa a la pantalla grande en la esperada secuela de Beetlejuice, dirigida por el reconocido Tim Burton.

El actor retomó a su querido personaje en esta secuela al igual que Winona Ryder y Catherine O’Hara. Sin embargo, también incorpora nuevos talentos, como Jenna Ortega y Willem Dafoe.

La película apunta a revivir el éxito del título original de 1988, manteniendo el espíritu del excéntrico personaje que se convirtió en una figura de culto.

En una reciente entrevista con la revista GQ, compartió que una de sus principales exigencias para retomar el rol del maniático fantasma era que no se incrementara su tiempo en pantalla.

Durante el largometraje, Beetlejuice solo aparece durante 17 minutos, un tiempo que consideró perfecto para el impacto del personaje.

“La idea era, no, no, no, no puedes cargarla con [tomas de] el personaje, eso la arruinaría”, explicó.