Chiquimulilla frena al Atlético Mictlán y le corta el paso perfecto

Se realizó la quinta fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala de No Aficionados. La misma estuvo marcada por la desprogramación del duelo entre Deportivo San Pedro F. C. y Deportivo Quiché F. C. por los recientes hechos que afectaron a la institución de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y la suspensión por lluvia del duelo entre Chiquimulilla y Atlético Mictlán.

En el sector A, solo se jugaron cuatro partidos, donde destacó el triunfo de La Libertad sobre Juventud Copalera en el estadio comunal La Mesilla de Huehuetenango. El 2-0, con goles de Mauricio Sánchez y Raúl Peñaranda, le ayudaron al cuadro de La Libertad llegar a su cuarto triunfo del campeonato y alcanzar los 12 puntos, que lo sitúan como el líder de este grupo.

Deportivo Suchitepéquez 1-0 Deportivo Iztapa

Coatepeque 1-2 Nueva concepción

Pajapita 0-0 Democracia F. C.

La Libertad 2-0 Juventud Copalera

San Pedro-Quiché, desprogramado

En el caso del Deportivo San Pedro F.C., serán tres los partidos desprogramados que sumará antes de retomar la actividad en el campeonato de la Primera División.

Primero le fue desprogramado el duelo ante Democracia F. C. dado el asesinato de su director técnico, Julio Leiva, a pocas horas de dicho compromiso. A consecuencia de ello, la Primera también desprogramó los duelos San Pedro-Quiché de la quinta fecha jugada ayer y el Deportivo Iztapa-San Pedro de la sexta fecha que debía jugarse el sábado 24 de agosto.

Atlético Mictlán pierde paso perfecto

Uno de los partidos más llamativos en esta quinta fecha en el grupo B sería el compromiso entre Chiquimulilla y Atlético Mictlán, club que llegaba con puntuación perfecta: Cuatro partidos, cuatro triunfos.

Este duelo comenzó el miércoles a las 19:00 horas en el estadio Los Conacastes, y tras los primeros 21 minutos de juego, el duelo estaba empatado 1-1 (Nicolás Ankia / Igor Dos Santos), pero una fuerte lluvia anegó la gramilla y fue imposible seguir con el encuentro.

El árbitro del partido, Wildomar Ramírez, suspendió el juego, el cual se reanudó este jueves 22 a las 10:00 horas. El compromiso se reanudó a los 21 minutos con un servicio lateralizado. Al final del compromiso el marcador no varió, y terminó con el 1-1.

El resultado corta el paso perfecto al Atlético Mictlán, quien no pudo sumar su quinto triunfo consecutivo, pero se mantiene invicto y líder del grupo B con cuatro victorias y un empate para 13 puntos.

Por su parte, el representativo de Chiquimulilla también mantiene invicto ya que sumó su tercer empate más dos victorias llegó a 9 puntos. Ambos clubes son los únicos que no suman derrotas tras cinco fechas de la fase de grupo.

Chiquimulilla 1-1 Atlético Mictlán

Aurora 2-0 AFF Guatemala

San Benito 1-0 Barberena

Santa Lucía Cotzumalguapa 5-0 Gualán F. C.

Sacachispas 0-0 club de Futbol Universidad

