Galilea Montijo pide a Dios poder embarazarse de su novio

Galilea Montijo y su novio dieron una entrevista en exclusiva para para la revista Caras, dando detalles de su relación y de los planes que tienen como pareja.

Además de confesar cómo se conocieron y enamoraron, la presentadora e Isaac Moreno sorprendió al revelar que estarían buscando convertirse en padres.

Ambos ya tienen hijos de sus anteriores relaciones, y confesaron que les gustaría ser papás de una niña, pues los dos tienen solo varones.

La pareja se sinceró y reveló sus planes de formar una familia, pese a que ella tiene 51 años, sin embargo, confesó que buscará la forma de convertirse en madre por segunda vez.

“A mí me encantaría, y siempre lo hemos platicado. Y tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida y que siempre cuento, y siempre me quedé con las ganas de una niña.