Martino revela en qué momento podría regresar Lionel Messi

El argentino Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, explicó este viernes que la recuperación del lesionado Lionel Messi va por buen camino y aseguró que, aunque todavía no hay fecha concreta de regreso, estará de vuelta antes de que termine la temporada regular de la MLS.

“No está entrenando con el grupo pero sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos. Va evolucionando bien. Era previsible que no esté con Argentina (para los partidos de eliminatorias del Mundial 2026 de septiembre) porque todavía no está en condiciones de jugar pero seguimos bien”, dijo a los medios.

La última jornada de liga se celebrará el 19 de octubre. Los partidos comodín (octavo contra noveno) tendrán lugar el 23 de octubre mientras que la primera ronda del ‘playoff’ arrancará el 26 de octubre.

