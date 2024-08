El video de la exdiputada Patricia Sandoval que se volvió viral

En las últimas horas, un video de la exdiputada Patricia Sandoval ha ganado gran atención en diversas plataformas digitales, volviéndose viral especialmente en TikTok. En el video, la exintegrante de los partidos Todos y FCN-Nación responde a señalamientos sobre corrupción a través de una prédica religiosa, lo que ha generado críticas y controversia en redes sociales.

El desencadenante del video fue un comentario de un guatemalteco que la confrontó en redes sociales, afirmando que “la corrupción no tiene perdón”. En respuesta, Sandoval grabó un video en el que explica su postura:

“Te voy a responder porque eres una cuenta real, veo que tienes más de 12 mil seguidores (…) y me agrada hablar con personas que dan la cara (…). Tú tienes que entender y comprender que yo estoy hablando de la palabra del Señor. Entonces, tienes que atenerte a que las respuestas son profundas. Mira lo que dice Romanos 8:21 acerca de la corrupción (…) que la corrupción no es solo para los políticos, la corrupción es para la humanidad que cuando no conoce a Cristo, está esclavizada por la corrupción”, aseveró Sandoval.