Revelan póster de la nueva película de “Bridget Jones: Loca por él”

Hace unas semanas concluyó el rodaje de “Bridget Jones: Loca por él”, la cuarta entrega de la popular serie de comedias románticas británicas protagonizadas por Renée Zellweger y basadas en las novelas de Helen Fielding.

La primera película, estrenada en 2001, se convirtió en un fenómeno cultural, recibiendo elogios de la crítica y logrando un éxito de taquilla mundial con $282 millones. Zellweger recibió una nominación al Óscar como Mejor Actriz por su actuación. Las secuelas, “Al borde de la razón” (2004) y “El bebé de Bridget Jones” (2016), también tuvieron un notable éxito comercial.

