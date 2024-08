Karely Ruiz sorprende con fotografía al anunciar que está embarazada

Karely Ruiz, influencer y modelo de OnlyFans, sorprendió a sus seguidores tras anunciar que está embarazada. La famosa modelo mexicana subió una espectacular foto donde luce un vestido de color dorado.

En la imagen también se puede ver que, en efecto, su vientre demuestra que lleva ya varios meses esperando bebé. A la foto agregó un emotivo mensaje donde confesó estar feliz y emocionada por el nuevo capítulo en su vida.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió”, comentó.

Además, la modelo agregó: “No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”.

Aunado a esto, Karely Ruiz adelantó que ayer (sábado) mismo revelará el género de su bebé: “No saben lo feliz que estoy y hoy es mi revelación”. Quiero ver todos sus mensajes bonitos. Los amo. Quería contarles esto desde hace un rato porque sé que siempre estarán para mí”, añadió.

Por supuesto, su foto se llenó de mensajes amorosos y de buena suerte: “Felicidades, mi amor. Qué bella etapa la que vas a vivir y qué bonito vivir tu proceso”, “Por fin lo contaste, me encanta”.

Karely Ruiz será mamá de una niña…

La creadora de contenido no fue indiferente a las felicitaciones y contestó varias de ellas, agradeciendo el amor de sus seguidoras. Generalmente, el sexo del bebé se puede determinar a partir de las 18 semanas de embarazo mediante una ecografía.

Durante este examen, el técnico puede visualizar los genitales del feto si el bebé se encuentra en una posición favorable. Es importante destacar que la precisión de la ecografía para determinar el sexo fetal no es del 100%.

En algunos casos, la posición del bebé, la cantidad de líquido amniótico o el equipo utilizado pueden dificultar la visualización clara de los genitales.