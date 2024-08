Lando Norris triunfa en el Gran Premio de Países Bajos 2024

El británico Lando Norris se consagró este sábado como ganador del Gran Premio de los Países Bajos 2024 de la Fórmula 1, en una carrera en la que dominó sin apenas oposición, a pesar de una salida complicada. Con esta victoria, Norris suma su segundo triunfo en la Fórmula 1 y revive las esperanzas en el Mundial de Pilotos, donde se mantiene en la lucha contra el tricampeón Max Verstappen.

A pesar de que Lando Norris partía desde la pole position, el inicio de la carrera no fue el ideal para el británico. En los primeros metros, Max Verstappen, el héroe local y vigente campeón del mundo, logró superar al piloto de McLaren. Paralelamente, Oscar Piastri, compañero de equipo de Norris, también sufrió una mala salida y perdió su posición frente al británico George Russell (Mercedes).

Esta situación inicial desordenó la estrategia de McLaren. Sin embargo, Norris no tardó en corregir la situación. A lo largo de las primeras vueltas, demostró un gran ritmo y empezó a recortar la distancia con Verstappen, quien lideraba la carrera. En la vuelta 18, el piloto de McLaren logró adelantar a Verstappen en la recta principal del circuito de Zandvoort, sellando un adelantamiento sin mayor resistencia y comenzando a imponer un ritmo dominante.

Max Verstappen, quien había dominado gran parte de la temporada, parece estar viviendo un bache de rendimiento. Con su monoplaza Red Bull mostrando signos de desgaste y falta de competitividad, el neerlandés acumula ya cinco grandes premios sin lograr una victoria. A pesar de ello, Verstappen continúa liderando el Mundial de Pilotos, aunque su ventaja de 71 puntos sobre Norris se ha reducido en las últimas semanas.

Durante la carrera en Zandvoort, el monoplaza de Verstappen no respondió a las expectativas. A través de la radio, el piloto neerlandés expresó su frustración, señalando que el coche “no respondía a los estímulos”. Este problema obligó a Verstappen a realizar una parada prematura en boxes, cediendo más terreno frente a Norris.

En el otro lado de la parrilla, Carlos Sainz protagonizó una impresionante remontada. El piloto español, quien partía desde la décima posición, logró abrirse camino a lo largo de la carrera. Su actuación fue especialmente destacada cuando adelantó a su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) y al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), asegurando una meritoria quinta posición al final de la carrera.

Por su parte, Oscar Piastri se encontró en una batalla intensa por la tercera posición. El joven australiano de McLaren, después de recuperar posiciones, se enzarzó en una lucha con Charles Leclerc (Ferrari). Aunque intentó de todo para superar al piloto monegasco, Piastri no logró adelantarlo en pista. Leclerc, con un ritmo sólido y una estrategia eficiente, consiguió mantener a raya al australiano y finalizar en el podio, ocupando la tercera posición.

