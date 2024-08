Luis Grijalva rompe el silencio tras su participación en París 2024

“Siempre es un privilegio representar a Guatemala”, fueron las primeras palabras que escribió el atleta guatemalteco, Luis Grijalva, en su cuenta oficial de Instagram 18 días después de vivir uno de los momentos más dramáticos de su carrera deportiva y que impactó en el aficionado nacional que no daba crédito a lo que acontecía con el “Tarzán” aquella madrugada del 7 de agosto de 2024 durante los Juegos Olímpicos París 2024.

“Siempre me enorgullezco de competir cuando más importa. Estaba en la mejor forma de mi vida antes de los Juegos Olímpicos. Durante tres años consecutivos, hice todas las finales y siempre tuve mi mejor actuación allí”, recuerda Luis Grijalva.

Posteriormente, el chapín hace una gran revelación: “Estando tan cerca del podio durante dos años consecutivos realmente creí que una medalla era posible. En circunstancias desafortunadas una semana antes de la preliminar se produjo una lesión haciendo que la línea de salida pareciera imposible de alcanzar”.

Sigue: “Hice lo mejor que pude con un tiempo limitado, pero no fue suficiente para terminarlo. Terminando así el resto de la temporada de pista”.

Por último, Luis Grijalva agradece: “A todos los que han estado en mi rincón, gracias. Tus mensajes y apoyo son escuchados y apreciados más allá de las palabras. Nos recuperaremos Guatemala 💙”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Grijalva (@luisgrijalva_)

Día fatídico

Era el 7 de agosto cuando Luis Grijalva fue parte del hit 2 de las preliminares para buscar un boleto a la final. Su competencia tuvo un desgaste físico importante para el corredor nacional, ya que la presión de los rivales fue tal, que Luis Grijalva debió esforzarse de más para no dejar escapar la posibilidad de ir a la final, sumado a ello el increíble suceso del camarógrafo que invadió la carrera.

A la mitad de la competición, Luis Grijalva aceleró su ritmo y se posicionó muy bien, ya que logró meterse entre el top 8 principal, los que clasificaban a la final. A los tres mil metros, el chapín era quinto (8:52.0 minutos).

Restaban dos mil metros y Guatemala comenzaba a ilusionarse con el pase a la final de Luis Grijalva. En la recta final del cierre de los cuatro mil metros, un imprudente camarógrafo se le atraviesa a los competidores, pero Luis Grijalva en una acción rápida lo esquiva y continúa con su carrera, cerrando esta marca en la posición 6 (11:27.3 minutos).

Mil metros por recorrer, Luis Grijalva era sexto, la final estaba muy cerca, pero la vida se ensañó con los chapines y e especialmente con el “soñador”. Luis bajó su ritmo, se desconcentró, perdió el hilo de su carrera, y se rezagó. Ya no se recuperó, y vio prácticamente cómo todo el pelotón se le alejó. Luis Grijalva terminó la competición, pero no lo hizo como se esperaba. El “Tarzán” fue la posición 16 con un tiempo de 13:58.81 minutos, por lo que no logró acceder a la final de los 5 mil metros.

🚨 #Paris2024 | ¡Día fatídico! Luis Grijalva no logra su boleto a la final El fondista nacional en camino hacia los 4 mil metros tuvo un incidente con un camarógrafo. Presentado por: https://t.co/9nmCOtzOuT https://t.co/WGeBUh2iUK — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 7, 2024