Miss Universo Guatemala, Andrea Radford, anuncia su embarazo

La recién coronada Miss Universo Guatemala, Andrea Radford, quien estaba programada para representar al país en el certamen Miss Universo 2024 en la Arena Ciudad de México el próximo 16 de noviembre, sorprendió a sus seguidores con una importante noticia. A través de su cuenta de Instagram, la reina de belleza compartió que está embarazada, lo que genera dudas sobre su participación en el certamen internacional.

En su mensaje, Radford expresó: “Mi familia guatemalteca, hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en cada sueño y cada logro que hemos vivido juntos. Quiero contarles que ahora emprendo otro sueño anhelado, el de ser madre. Mi amor por ver crecer a Guatemala ante el mundo no se detiene y ahora estaré más inspirada, con más fuerza y muy bien acompañada”.

¿Andrea Radford participará en el Miss Universo 2024?

El anuncio ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y felicidad por esta nueva etapa en la vida de la modelo. Sin embargo, la noticia también ha dejado en suspenso su participación en el Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del mundo.

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna declaración oficial por parte de la organización de Miss Universo Guatemala ni de la propia Radford sobre si continuará en la competencia o si declinará su participación debido a su embarazo. En caso de que Radford decida no competir, es probable que la primera finalista asuma el título y represente a Guatemala en el certamen. No obstante, aún no se han revelado detalles sobre esta posibilidad.

El anuncio de Radford marca un momento inusual en la historia del certamen, ya que sería la primera vez que una representante de Guatemala enfrente una situación de este tipo tan cerca de la competencia. La comunidad de seguidores de Miss Universo en el país espera con ansias una aclaración sobre lo que depara el futuro para Radford y para la representación guatemalteca en el certamen internacional.