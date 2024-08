Despiden a cientos de hombres porque no les sale barba

El grupo militante talibán en Afganistán comenzó a despedir a cientos de oficiales debido a que no cumplen con una estricta norma islámica sobre la barba. De acuerdo con la ley Sharía, todos los hombres musulmanes deben tener una barba que mida al menos “la longitud de un puño”. Esta medida se ha convertido en un nuevo criterio de disciplina para los oficiales del país.

Mohibullah Mokhlis, director de planificación y legislación del Ministerio de Defensa, informó en una conferencia de prensa en Kabul que, en el último año, 281 oficiales han sido identificados y destituidos por no cumplir con la longitud requerida de la barba. El medio británico The Telegraph reportó que, además de estos despidos, se han realizado correcciones en el peinado de 450 muyahidines militares para asegurar que cumplan con los requisitos de la Sharía. Algunos de estos oficiales que continuaron infringiendo la normativa enfrentaron juicios militares.

Los talibanes han tomado medidas adicionales al prohibir a los barberos en varias provincias que afeiten o recorten la barba. Según la ley islámica, la barba se considera una característica distintiva que separa a los hombres de las mujeres, y su longitud debe ser la del “puño” para ser considerada adecuada.

🇦🇫🤫⚠️En #Afganistan los #talibanes prohíben a las #mujeres cantar o recitar en público para evitar “causar tentación”. El gobierno #taliban prohibió que mujeres hablen frente a micrófonos. Los hombres deberán portar rigurosa barba. Más info aquí👇👇https://t.co/9oCIVQz8rN pic.twitter.com/GiM1ZFmfrc — Agenda Setting Press (@agendasetting1) August 24, 2024

Testimonios de oficiales despedidos por la norma islámica sobre la barba

Testimonios de oficiales despedidos reflejan el impacto de esta normativa en su vida profesional y personal. Uno de los despedidos comentó: “No puedo dejarme crecer la barba y me acosaban constantemente. Hace unos tres meses, el comandante me dijo que ya no podía quedarme en la unidad debido a mi barba”. Otro oficial agregó: “Me uní a ellos por razones económicas, pero durante el año que estuve con ellos sufrí mucho acoso por no poder dejarme crecer la barba. Decían que no era un verdadero musulmán”.

La rigurosidad de esta política ha llevado incluso a la expulsión de oficiales con amplia experiencia y antigüedad en el servicio. “Ese día también se les dijo a otras diez personas que no regresaran. Algunos eran hombres de mediana edad con mucha experiencia, pero los despidieron simplemente porque no podían dejarse crecer la barba”, dijo uno de los afectados.

Este enfoque sobre el cumplimiento de la ley islámica subraya la creciente influencia del grupo talibán en la vida diaria en Afganistán, a medida que refuerzan sus estrictas normas de conducta.