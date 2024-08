Fallece el entrenador sueco Sven-Göran Eriksson

El mundo del fútbol está de luto tras el fallecimiento del destacado entrenador sueco Sven-Göran Eriksson, quien murió a los 76 años después de una larga lucha contra el cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada este lunes por la cadena pública Televisión de Suecia (SVT), que informó que Eriksson falleció en su hogar, rodeado de su familia.

“Svennis”, como se le conocía cariñosamente en Suecia, había revelado públicamente en enero de este año su diagnóstico de cáncer de páncreas, calificándolo como incurable. En una entrevista con la emisora pública Radio de Suecia, Eriksson fue franco sobre su condición: “En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos”. Este duro pronóstico mantuvo al legendario entrenador retirado del fútbol desde el año pasado, cuando tuvo que dejar su puesto como director deportivo del modesto club sueco Karlstad, debido a problemas de salud.

Former England manager Sven-Goran Eriksson has died at the age of 76. pic.twitter.com/hYxfSeBDvy

— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 26, 2024