Hansi Flick sigue a la espera de la inscripción de Dani Olmo

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, expresó este lunes su deseo de contar con el mediocampista español Dani Olmo para el partido de LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano, que se disputará este martes en el estadio de Vallecas. En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico alemán destacó la importancia de poder inscribir a Olmo, quien no pudo estar presente en los últimos compromisos debido a complicaciones administrativas.

“Siempre espero contar con Dani Olmo. También lo esperaba en el último partido, pero no pudo ser. Confío plenamente en el club y sé que estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación. Ojalá podamos tenerlo disponible para el partido de mañana”, comentó Flick, evidenciando la relevancia del jugador en sus planes tácticos.

🔵🔴⚠️ Flick on Dani Olmo still not registered by Barça: “I have faith in the club, I believe we can include Olmo in the squad”.

“Any player who can’t participate due to not being registered won’t be happy… but he understands the situation we are in”. pic.twitter.com/0KKQKRFWTu

