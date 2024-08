Famosa hija del exfutbolista Pando Ramírez anuncia que está embarazada

Fue hace unos años atrás cuando la hija del exfutbolista Pando Ramírez se dio a conocer en los medios, gracias a su belleza y simpatía. Nataly formó parte de algunos certamenes de belleza, en donde logró obtener varios títulos.

Sin embargo, posteriormente, se alejó de los reflectores y migró a los Estados Unidos, en donde emprendió una nueva vida. Desde ese entonces, la joven ha sido muy poco activa en sus redes sociales, sin embargo no han faltado las imágenes con las que le da un taco de ojo a sus fans.

Pero, hoy, lunes 26 de agosto, sorprendió a los internautas con una noticia que dejó a muchos con la boca abierta. Y es que la joven anunció por medio de Instagram que está en la dulce espera de su primer bebé.

“Cuándo me enteré que venías en camino, no pude reaccionar, no pude llorar de la felicidad, sentirme triste, feliz o preocupada”, arranca la leyenda del posteo de la modelo.