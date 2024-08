Laura Bozzo es comparada con actriz de “La muerte le sienta bien” por esta razón

¿Irreconocible? Laura Bozzo sorprende a todos con su “nueva cara” tras realizarse un tratamiento estético.

La famosa presentadora se ha vuelto tendencia nuevamente en redes, esto después de que compartiera en su Instagram el video de una entrevista que el medio “La mesa caliente” le realizó, en donde muestra su nuevo cambio de imagen, comentando que se sometió a un tratamiento estético en el rostro con el fin de verse más joven.

Laura Bozzo aclaró que no se utilizó bisturí para su transformación pues se trata de un tratamiento rejuvenecedor en donde le inyectaron colágeno, además de haberse colocado hilos debajo de la piel para levantar su rostro, aclarando que el cambio comenzará a ser más notorio en una o dos semanas cuando el activo haga efecto.

Además aprovechó para presumir su nueva y blanca dentadura. También confesó haber tomado la decisión de someterse al tratamiento tras haberse sentido mal con su imagen, pues en sus propias palabras sentía que tenía los ojos muy caídos.

“Yo veía mis ojos ya de vieja, esta horrible, esta horroroso”, dijo la conductora quien agregó que el tratamiento le resultó muy doloroso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Sobre su rádical cambio de imagen, Laura Bozzo explicó que se está preparando para su participación en el reality show de televisión La casa de los famosos All Stars.

Luego de su publicación recibió muchos de elogios pero también críticas. Algunos agregaron que Laura Bozzo ya no debería someterse a más cirugías.

“De verdad ya no más cirugías seño Laura ya parece de la película La muerte le sienta bien”, “Ya que no se realice más cirugías”, “Terrible de como luce”, “No entiendo porque se desea hacer más cambios, ya no más”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Mira también: