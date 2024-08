Oasis alimenta los rumores de su retorno con misterioso mensaje

Oasis ha alimentado los rumores de su retorno con un enigmático mensaje publicado en redes luego de un artículo que publicó The Sunday Times.

El rotativo aseguró que la banda británica, que se separó en el año 2009 por sus continuos desencuentros, preparaba su regreso a la música por todo lo alto.

De acuerdo con el medio, “Liam y Noel Gallagher darán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025” y ya habrían acordado diez shows en estadio de Wembley.

Ante la publicación, Liam respondió en un hilo de X (antes Twitter): “Nos vemos en primera fila”.

De confirmarse, su vuelta a los escenarios coincidiría con el 30 aniversario de su debut, puesto que el 29 de agosto del 1994 publicaron su primer álbum, Definitely Maybe.

Algunos de sus fans han sugerido en Twitter que podría tratarse solo de una versión de aniversario del álbum. Sus seguidores tendrán que esperar para salir de dudas.

¿Qué sucedió con la banda?

La historia de la separación de Oasis se dio el 28 de agosto de 2009, en París. Ese día hubo un enfrentamiento entre Noel y Liam Gallagher.

El incidente ocurrió en el festival Rock en Seine, donde, minutos antes de subir al escenario, una discusión entre los hermanos se convirtió en una pelea física que terminó con Noel abandonando la banda para siempre.

“No pude soportarlo más. Liam rompió mi guitarra favorita, y eso fue el final”, confesó Noel en una entrevista con la revista Q en 2010.

“Simplemente no podía seguir trabajando con él. Era como estar atrapado en un círculo vicioso de caos”.

La ruptura fue inmediata y devastadora para los seguidores, quienes vieron cómo uno de los pilares del Britpop se desmoronaba en cuestión de minutos.

La banda, que había alcanzado la cima del éxito con álbumes históricos como (What’s the Story) Morning Glory? y Definitely Maybe, dejó un vacío que ninguna otra agrupación pudo llenar.