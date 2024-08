¡Gracias, Raúl! Anguiano se retira del parabádminton

El mes de agosto de 2024 será una fecha triste para Raúl Anguiano ya que el pasado 21 de agosto oficializó que se retira del parabádminton, el paradeporte que lo llenó de gloria.

El Museo del Deporte de Guatemala, ubicado en la zona 4 capitalina, fue el lugar donde Anguiano cerró un ciclo exitoso en su carrera deportiva.

Anguiano actualmente tiene 49 años de edad y es el único medallista de oro para el país en Juegos Parapanamericanos, metal obtenido un 31 de agosto, en la edición de Lima 2019.

“Hoy oficialmente me retiro como atleta y paraatleta del deporte de mis amores, el bádminton. No fue fácil, pero si hubiera sido fácil no tendría el mismo valor”, confesó Anguiano.

Raúl recordó en la conferencia de prensa el momento cuando fue diagnosticado con hemiparesia parcial derecha (dificultad para el movimiento de la mitad del cuerpo) y cómo a los 10 años de edad, asistió a una exhibición de bádminton en el Club La Montaña para ayudarse a través del deporte, compitiendo como atleta convencional hasta el 2005, año en el que iniciaría su camino en el parabádminton.

“Todos han sido importantes en este proceso que no hubiera logrado solo. Me siento afortunado de haber representado a Guatemala”, confesó el impulsor del paradeporte en Guatemala.

Entre sus roles destacados se mencionan el integrar la comisión de atletas de parabádminton de la Federación Mundial (BWF), ser educador con el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y ser parte del programa Proud Paralympian (Orgulloso Paralímpico) del IPC, uno de los programas insignias para promover el paradeporte en todo el mundo, señala la CDAG (Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala).

Un regalo especial

Uno de los logros más importantes para Raúl Anguiano fue el oro en los Juegos Parapanamericanos Lila 2019. Y como muestra de agradecimiento, en su anuncio de despedida decidió entregar la medalla al Museo del Deporte de Guatemala, la medalla de oro de Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Asimismo, los bronce de los Campeonatos Mundiales de Corea 2019 y Guatemala 2011, las preseas del pentacampeonato panamericano obtenidas en las ediciones de Brasil 2010, Guatemala 2012, Cuba 2014, Colombia 2016 y Perú 2018.

Además, el certificado que le acreditó como número uno del Ranking Mundial. Así como el del ganador del premio José Luis Campo como Mejor Paraatleta de las Américas en 2019.

Otros logros de Raúl Anguiano

Cuatro medallas de bronce en Campeonatos Mundiales

Número uno del ranquin mundial en tres ocasiones

Pentacampeón en Campeonatos Parapanamericanos entre 2014 y 2018.

