Cristiano Ronaldo será condecorado por la UEFA

El legendario delantero portugués Cristiano Ronaldo será homenajeado este jueves en Mónaco por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), al ser distinguido como el máximo goleador histórico de la prestigiosa Liga de Campeones. Este galardón, que será entregado por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, durante la gala de apertura de la temporada y el sorteo de la edición 2024-2025, reconocerá su increíble trayectoria en la competición más importante a nivel de clubes en Europa.

Cristiano Ronaldo ha marcado un total de 140 goles en 183 partidos disputados en la Liga de Campeones, cifra que lo sitúa en la cúspide de los máximos artilleros del torneo. Durante más de 18 años, el astro portugués ha sido sinónimo de excelencia y determinación en la competición, destacándose como jugador del Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid y Juventus.

✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨

🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons

🏆 Record 17 goals in a single campaign

🏆 Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco!

— UEFA (@UEFA) August 27, 2024