La autocrítica de Willy Coito Olivera tras la derrota ante Alajuelense

Comunicaciones cerró la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf con una derrota por 1-2 ante Alajuelense, un resultado que, aunque no afectó su clasificación a la siguiente ronda, dejó un sabor amargo en el técnico uruguayo Willy Coito Olivera. Tras el encuentro, el estratega no dudó en expresar su frustración por el desempeño de su equipo, especialmente en las jugadas a balón parado, las cuales terminaron siendo determinantes en el marcador final.

El partido, disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto, fue un desafío significativo para Comunicaciones. Alajuelense, uno de los equipos más fuertes de la región, aprovechó su condición de local y el conocimiento de su campo para imponerse. Pese a la derrota, Willy Coito Olivera subrayó que su equipo compitió de igual a igual frente a un adversario de gran nivel.

¡Las posiciones del Grupo 🅱️ tras 5 semanas! 🥇 Alajuelense

🥈 Comunicaciones Siguiente fase ⏩️ Cuartos de Final pic.twitter.com/VlXgqizY0n — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 28, 2024

El análisis de Willy Coito Olivera

“Nos queda un sabor de boca muy amargo, competimos de igual a igual ante un rival muy difícil, en su casa y donde conocen bien su cancha”, comentó Olivera en la conferencia de prensa posterior al partido. El técnico uruguayo destacó el esfuerzo de sus jugadores, quienes, a pesar de las adversidades, lograron mantener el partido equilibrado durante gran parte del tiempo. Sin embargo, el desenlace no fue el esperado, debido a fallos puntuales que Alajuelense supo capitalizar.

El técnico fue especialmente crítico respecto a las jugadas a balón parado, en las que Alajuelense logró marcar los dos goles que les dieron la victoria. Olivera reconoció que estos errores fueron decisivos y que, aunque el rendimiento general del equipo fue satisfactorio, estas fallas no pueden repetirse en la próxima fase del torneo.

“Nos faltó decidir mejor en el último cuarto para terminar las jugadas, y nos queda la sensación muy mala por los dos goles a balón parado y los dos iguales, pero no lo hicimos mal, al final el futbol es de momentos”, añadió el entrenador.

A pesar de la derrota, Willy Coito Olivera mantuvo una postura positiva respecto al futuro de Comunicaciones en la Copa Centroamericana. El entrenador enfatizó la importancia de aprender de los errores cometidos y aseguró que su equipo no puede permitirse cometer las mismas fallas en la próxima ronda.

“No podemos irnos tranquilos a la próxima ronda del torneo, porque no podés cometer esos errores a balón parado, pero estamos contentos con el rendimiento porque le jugamos de igual a igual al campeón”, señaló Olivera.

El técnico uruguayo también resaltó que, aunque el futbol es un deporte donde los detalles pueden decidir partidos, su equipo debe ser capaz de mantener la concentración y evitar que esos pequeños errores se conviertan en grandes problemas. “En momentos importantes del partido, tal vez no lo hicimos bien, y obviamente pesaron las distracciones a balón parado, es parte del futbol y muchos partidos se abren en esas jugadas y lo supieron aprovechar ellos”, concluyó.

Con la fase de grupos concluida, Comunicaciones espera conocer a su rival en los cuartos de final, un enfrentamiento que será crucial para sus aspiraciones en la Copa Centroamericana. La actividad de la fase de grupos finalizará este jueves, momento en el cual se definirá el cuadro de los equipos que avanzarán a la siguiente fase del torneo.