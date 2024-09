Claro Sports, la nueva casa de la Europa League y Conference League

Los apasionados por el futbol y fanáticos de la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League tienen motivos para celebrar ya que Claro Sports será la señal oficial de los partidos para 18 países latinoamericanos.

Claro Sports anunció que transmitirá completa la Europa League y la Conference League para 18 países de Latinoamérica para los próximos tres años, entre ellos Guatemala.

“Claro Sports a partir del próximo 25 de septiembre llevará a 18 países, a través de su multiplataforma, todos los partidos de la Europa League y la Conference League”, anuncia la marca.

Los partidos podrán verse por Claro Sports en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Aruba, Belice, Bonaire, Curazao, Guadalupe, Martinica, Miquelón, Saba, San Bartolomé, San Eustaquio, así como en San Martín y San Pedro.

The 36 teams have learned who their opponents will be in the inaugural #UECL league phase 👇#UECLdraw

— UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024