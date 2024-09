Hijo de Griselda Blanco recuerda lo que dijo su madre antes de morir ¿se arrepintió?

El hijo de Griselda Blanco brindó una entrevista a un reconocido medio de comunicación internacional. Michael Corleone compartió varias vivencias que tuvo con su madre nombrada “La reina de la cocaína”. Además, habló de su libro “Mi madre, la madrina”.

El único vivo de Griselda, que nació de su tercer matrimonio con Dario Sepulveda y que tuvo que ser criado por su abuela tras el asesinato de sus padres, reveló sus últimas palabras antes de morir y más secretos.

“Mi mamá fue muy cariñosa conmigo. Nunca me dijo una mentira, fue mi mejor amiga. A los 9 años me di cuenta a lo que se dedicaba”, comenta.

Sobre el asesinato de su padre, atribuido a Griselda, Corleone indicó que pudo cuestionarla en varias ocasiones y aunque no la justificó aseguró que “madre solo hay una”.

El hijo de la también llamada “La Madrina” agregó que su mamá se había convertido al cristianismo después de haber salido de la cárcel.

“Michael yo no quiero carros blindados. Si me muero mañana voy a ver a Jesús y me voy contenta”, fueron sus últimas palabras para su hijo y al día siguiente la asesinaron afuera de una carnicería.

¿Qué pasó con el dinero de Griselda Blanco?

“Mi mamá tuvo propiedades que había comprado con sus compañías de taxi en los 70, también se lo quitaron. Lo que es para uno, es para uno, lo que viene por agua, se va por agua”, menciona Corleone.

Sobre este tema, Michael aseguró que era bastante dinero pero que el Gobierno de Colombia se los retiró todo e incluso todas las propiedades.

