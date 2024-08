Javier López: “Nuestro sueño es llegar a la final y ser campeón”

El técnico de Antigua G. F. C., el español Javier López, consiguió una clasificación histórica con el cuadro antigüeño a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2024 tras empatar ante el Olimpia de Honduras 1-1 la noche del jueves. Su rival en la ronda de eliminación directa será ante el Deportivo Saprissa, quien le ganó a Municipal el boleto a los cuartos de final.

“Nosotros estamos contentos porque hemos clasificado, no estamos contentos porque el Olimpia no lo haya hecho. Nosotros veníamos a buscar nuestra clasificación, no en el partido de hoy, sino desde que empezó el torneo”, aseguró Javier López a los periodistas que cubrieron la conferencia de prensa postpartido.

En esa línea, el técnico europeo del “Panza Verde” guatemalteco aseveró: “Nuestro sueño es llegar a la final, nuestro sueño es llegar a ser campeón, y para ser campeón a veces debes sufrir como lo hemos hecho hoy (ayer) y derrotar a los mejores equipos del área. Hoy no hemos derrotado, pero logramos el puntito que necesitábamos para clasificar y meternos a cuartos de final”.

Javier López explicó que dicha clasificación le sabe a gloria, ya que es la primera vez que Antigua G. F. C. logra una clasificación importante en el plano internacional.

Sobre el partido, el cual se jugó en el estadio Nacional Chelato Uclés, Javier López aseveró: “A mí me hubiese encantado mucho tener más la posesión del balón. Hubiese disfrutado más el partido, y no pasar por este sufrimiento continuo”.

Asimismo, el estratega internacional felicitó al Olimpia por: “Todo el empuje y energía para someternos y tirarnos para atrás”.

Cuartos de final

Martes 24 de septiembre (ida): Antigua G. F. C.-Deportivo Saprissa a las 20:00 horas en el estadio Pensativo

Antigua G. F. C.-Deportivo Saprissa a las 20:00 horas en el estadio Pensativo Martes 1 de octubre (vuelta): Deportivo Saprissa-Antigua G. F. C. a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa

