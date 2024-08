Copa Centroamericana: Municipal y las voces de la derrota

Municipal de Guatemala se despidió anoche de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2024 tras una dolorosa derrota ante Deportivo Saprissa 1-0, resultado que le impidió al representativo chapín seguir en ruita buscando una clasificación al máximo torneo de la Concacaf, la Copa de Campeones.

Sebastián Bini, el director técnico del equipo “Mimado de la Afición”, se refirió a la eliminación e hizo hincapié en las oportunidades falladas por parte de su club. “Siempre que juegas contra un gran equipo, la idea es que las situaciones que tengas poder concretarlas, a veces no hay muchas, peor hoy antes de que ellos nos hagan el gol, tuvimos tres opciones muy claras”, reconoció Sebastián Bini.

Añadió: “Ante un gran rival cuando no sos efectivo, la verdad es que terminas pagándolo carísimo, y así fue”.

Municipal no tuvo la capacidad para resolver el partido, acepta Bini. En esa línea, el estratega argentino, comentó: “Durante el desarrollo del partido creo que tuvimos el control en todo el momento; intentamos jugar de igual a igual, pero no se nos dio. En las áreas es donde se define este juego y no tuvimos la capacidad para poder resolverlo”.

Bini dijo estar agradecido con sus jugadores por lo que hicieron la noche del jueves ante Deportivo Saprissa. “Realmente jugamos de igual a igual como debería ser”, reflexionó.

Otra de las reflexiones que sacó Bini de la derrota ante Deportivo Saprissa es que en un futuro ese duelo ante el cuadro tico lo hará crecer mucho como equipo, siempre y cuando se mejores algunos aspectos.

#CopaCentroamericana🏆 | Análisis de Sebastián Bini, director técnico de Municipal, tras la eliminación ante el Deportivo Saprissa. pic.twitter.com/5GDVdKs8YG — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 30, 2024

Pedro Altán

Por su parte, uno de los referentes y jugadores más queridos por la afición, Pedro Altán, analizó así la eliminación: “Orgulloso del equipo. Propusimos y no nos achicamos ante Deportivo Saprissa”.

Añadió: “Nosotros tuvimos las primeras llegadas. Pero sabés que a uno de esos equipos no podes darle vida, lastimosamente no se concretaron, y la única que ellos tuvieron nos hicieron daño”.

Por último, Pedro Altán comentó: “Tenemos que seguir adelante. Ahora tenemos que ser campeones nuevamente para poder estar acá y disputar estos partidos que es lo más lindo para un club”.

Municipal se despide así de su participación internacional durante este año 2024 y el primer semestre del 2025. Deberá intentar clasificar para la Copa Centroamericana 2025, la cual se jugará en el segundo semestre del otro año.

🎙️ El mediocampista de Municipal, Pedro Altán habla sobre el resultado ante Saprissa de Costa Rica: 🗣️ “Orgulloso con el equipo porque nunca se achicó” ⚽️ #MoltenGuatemala I🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate pic.twitter.com/iDGbDKm24n — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) August 30, 2024