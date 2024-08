El Derby County se llevó una valiosa victoria en la jornada 4 de la Championship al imponerse 3-0 al Bristol City en su estadio, Pride Park. El encuentro, que tuvo lugar el pasado fin de semana, marcó la segunda victoria del equipo en la presente temporada y consolidó su posición en la tabla. Nathaniel Méndez-Laing, quien actuó como titular y capitán del equipo, desempeñó un papel destacado en el partido.

Desde el comienzo del encuentro, el Derby County mostró una actitud ofensiva y determinación para obtener los tres puntos en juego. El primer gol llegó en el minuto 28 gracias a Kenzo Goudmijn, quien finalizó una jugada tras un rebote que quedó desde un tiro de esquina, con un potente remate desde afuera del área venció al arquero visitante.

El segundo gol, anotado por Kayden Jackson en el minuto 60, selló la victoria para el Derby County. Jackson aprovechó una oportunidad clara tras un pase preciso que le permitió aumentar la ventaja y asegurar el resultado, el remate fue potente dentro del área, sin posibilidades para el meta visitante.

Cerca del final del partido, David Ozoh, jugador cedido por el Crystal Palace, anotó el tercer y definitivo gol en el partido, el mediocampista aprovechó un rechace del portero y con un potente remate que se desvió en un rival anotó el definitivo 3-0 en el marcador.

Con esta victoria, el Derby County suma su segundo triunfo en la temporada. En la jornada 2, el equipo ya había logrado una victoria importante contra el Middlesbrough. Ambas victorias han sido en condición de local, mientras que las dos derrotas sufridas en las primeras cuatro jornadas fueron como visitantes, frente al Blackburn Rovers y al Watford. Con estos resultados, el Derby County se ubica en la novena posición de la tabla con 6 puntos.

Nathaniel Méndez-Laing, el delantero inglés-guatemalteco, tuvo una destacada actuación en el partido. Además de portar la cinta de capitán, Méndez-Laing jugó un papel clave en la ofensiva del Derby County. Aunque fue sustituido en el minuto 74, su liderazgo y habilidad en el campo fueron evidentes a lo largo del encuentro.

La buena actuación de Méndez-Laing llega en un momento importante, ya que se prepara para unirse a la Selección de Guatemala en los próximos días. El delantero formará parte del equipo nacional para los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Martinica y Costa Rica, programados para el 5 y el 9 de septiembre, respectivamente.

