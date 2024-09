Antigua G. F. C. sigue en la ruta del triunfo

El Antigua G. F. C. sigue navegando por las aguas del triunfo, y este domingo 1 de septiembre el conjunto que dirige el español Javier López alcanzó su segunda victoria en la Liga Guate Banrural, Torneo Apertura 2024, en su quinto partido jugado en la fase regular.

La víctima, el pobre equipo de Deportivo Zacapa de Adrián García, que otra vez sumó un partido sin poder ganar, y lo más preocupante para ellos es que después de 450 minutos de juego, no logran convertir su primer gol de la competencia.

En el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y con el sabor dulce de la reciente clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2024, el Antigua G. F. C. recibió al Deportivo Zacapa en la fecha 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural.

El partido fue cómo para el conjunto de López, que se puso adelante en el marcador a los 14 minutos de iniciado el juego gracias a Santiago Gómez. El jugador sudamericano alcanzó su segundo gol de la competencia y quedó a una anotación de darle alcance al uruguayo Diego Casas, quien juega esta noche, y que podría incrementar su cuota goleadora.

El 2-0 llegó a los 43, cerrando la primera parte. Fue un autogol de Kervin García. Tiro de esquina ejecutado por Cristian Hernández, y en su intento de despejar, el jugador nacional terminó por desviar el esférico y meterlo en su propia portería.

Duelo controlado, en posesión del esférico y en marcador, y Antigua G. F. C. seguí intentando hacerle daño al equipo de García. Eso se concretó al 83 con un gol de Romario Da Silva para la goleada 3-0 en el estadio colonial.

#Apertura2024 | ¡TRIUNFO AGUACATERO! 🥑Antigua 3-0 Zacapa🐓: Santiago Gómez (14), Kervin García (43, autogol) y Romario Da Silva (83). El equipo de Javier López logra su segundo triunfo en la liga; los zacapanecos en cinco juegos no ganan, no anotan. 📸 @KennySports_. pic.twitter.com/OOhyhZffpZ — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 1, 2024

Los números

El Antigua G. F. C. con este triunfo llegó a 8 puntos y queda en el quinto puesto. Pero Xelajú M. C. tiene un partido pendiente y podría superarlo más adelante. Fue el segundo triunfo en la liga para los muchachos aguacateros.

Por su parte, Deportivo Zacapa es, junto a Deportivo Guastatoya, uno de los peores equipos de la Liga. No ha podido ganar en cinco presentaciones. Y lo que preocupa es que no ha marcado gol, siendo el único equipo que no ha celebrado gol en este Apertura.

Además, junto a Zacapa, Malacateco y Guastatoya son otros clubes que no han ganado en cinco juegos.

La sexta fecha tendrá el duelo entre Municipal y Antigua G. F. C. programado para el 7 de septiembre, pero por duelo de Selección Nacional de Guatemala dicho compromiso será reprogramado, por lo que el siguiente duelo colonial será el 14 de septiembre ante Deportivo Malacateco en el estadio Pensativo.

Zacapa visitará a Achuapa el 8 de septiembre a las 15:00 horas.