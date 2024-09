Charles Leclerc conquista el Gran Premio de Italia

Este domingo, el Gran Premio de Italia, disputado en el legendario circuito de Monza, fue escenario de una emocionante carrera donde Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari, se alzó con una victoria que quedará grabada en la historia del automovilismo. Este triunfo, el séptimo de su carrera en la Fórmula 1 y el segundo en la temporada 2024, reafirma la capacidad y determinación del joven piloto de 26 años, que supo aprovechar una arriesgada estrategia para conseguir la victoria en casa de Ferrari.

El equipo Ferrari, consciente de la importancia de esta carrera tanto para la escudería como para su afición, decidió jugarse el todo por el todo con una estrategia de una sola parada en boxes. En un circuito tan exigente como Monza, donde la velocidad y la gestión de los neumáticos son clave, esta decisión fue un verdadero desafío. A diferencia de la mayoría de los competidores, que optaron por dos paradas para asegurar un mejor rendimiento en el tramo final de la carrera, Ferrari confió en la habilidad de Leclerc para mantener un ritmo competitivo y conservar los neumáticos hasta el final.

Your top 10 after an absolute CLASSIC in Monza 🇮🇹📈#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/c9cLNrftJW — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Ferrari gana de la mano de Charles Leclerc

Leclerc no decepcionó. Mantuvo el control durante toda la carrera, demostrando una vez más su capacidad para gestionar la presión y maximizar el rendimiento de su monoplaza. Su victoria no solo fue un alivio para Ferrari, que ha enfrentado una temporada complicada, sino también una inyección de moral para un equipo que sigue luchando por mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato de constructores.

Detrás de Leclerc, los dos McLaren completaron el podio, con Oscar Piastri en la segunda posición y Lando Norris en la tercera. Ambos pilotos han mostrado un rendimiento impresionante a lo largo de la temporada, y Monza no fue la excepción. Piastri, en su primer año completo en la Fórmula 1, sigue demostrando su talento y consolidándose como una de las promesas del futuro. Norris, por su parte, continúa con su consistencia y se mantiene en la lucha por los primeros puestos del campeonato de pilotos.

Este resultado también significó un importante avance para McLaren en el campeonato de constructores, donde ahora se encuentran a solo ocho puntos de Red Bull, los líderes actuales. La rivalidad entre estas dos escuderías promete intensificarse en las próximas carreras, añadiendo más emoción a lo que ya ha sido una temporada de Fórmula 1 altamente competitiva.

Carlos Sainz, compañero de equipo de Leclerc en Ferrari, tuvo una actuación destacada al finalizar en la cuarta posición. Sainz ha sido una pieza clave para Ferrari en su búsqueda de puntos valiosos en el campeonato, y aunque no logró subir al podio en Monza, su desempeño fue sólido y consistente. Su resultado ayudó a mantener a Ferrari en la tercera posición del campeonato de constructores, a 39 puntos de Red Bull.



Fernando Alonso, el veterano piloto asturiano de Aston Martin, no tuvo la mejor de las suertes en Monza y terminó en la undécima posición. Alonso, doble campeón mundial, sigue siendo un competidor formidable, pero esta vez no pudo sumar puntos. No obstante, su experiencia y habilidad siguen siendo fundamentales para Aston Martin, especialmente en un año en el que la lucha en la zona media de la parrilla es más cerrada que nunca.

Max Verstappen, el neerlandés que lidera el Mundial de Fórmula 1, tuvo una carrera complicada en Monza y solo pudo finalizar en la sexta posición. A pesar de este resultado, que sin duda fue un contratiempo para el piloto de Red Bull, Verstappen sigue manteniendo una cómoda ventaja en el campeonato de pilotos con 303 puntos, 62 más que Lando Norris, quien se sitúa en la segunda posición. Este tropiezo, sin embargo, ha dejado la puerta abierta para que sus rivales acorten distancias en las próximas carreras.

Sergio Pérez, su compañero de equipo, terminó en la octava posición, sumando algunos puntos para Red Bull, que logró mantener su liderato en el campeonato de constructores, aunque ahora con McLaren pisándoles los talones.

Lewis Hamilton, séptuple campeón mundial, terminó quinto en una carrera donde mostró destellos de su capacidad, aunque no pudo luchar por el podio. Su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, finalizó séptimo, justo por delante de Pérez. Alex Albon, piloto de Williams, y Kevin Magnussen, de Haas, completaron los puntos con sus respectivas novena y décima posiciones.

Mención especial merece el debutante argentino Franco Colapinto, quien terminó duodécimo en su primera carrera en la Fórmula 1 con Williams. Este resultado es un gran logro para el joven piloto, que ha mostrado un rendimiento prometedor en una de las pistas más desafiantes del calendario.

El triunfo de Leclerc en Monza no solo le dio a Ferrari una alegría inmensa en su Gran Premio de casa, sino que también ha reavivado las esperanzas del equipo y de sus aficionados en una temporada que ha tenido sus altibajos. Con esta victoria, Leclerc se coloca tercero en el campeonato de pilotos, a 86 puntos de Verstappen y con un buen margen para seguir peleando en las próximas carreras.

El próximo desafío para los pilotos será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito urbano de Baku el 15 de septiembre. Este trazado, conocido por su mezcla de altas velocidades y curvas técnicas, promete ser otro escenario de grandes emociones en la recta final del campeonato 2024.