Thomas Müller establece récord histórico con el Bayern Múnich

Thomas Müller, el eterno “Raumdeuter” del Bayern Múnich, ha alcanzado un hito que lo consagra como una leyenda viviente del club bávaro. Con 710 partidos disputados, Müller se ha convertido en el jugador con más apariciones en la historia del Bayern Múnich, superando al mítico Sepp Maier, una figura icónica en la portería del club durante las décadas de 1960 y 1970.

El nombre de Thomas Müller ha estado asociado al éxito del Bayern Múnich durante más de una década. Desde su debut en el primer equipo en 2008, el delantero alemán ha sido un pilar fundamental en los múltiples títulos conseguidos por el equipo bávaro. Su versatilidad, inteligencia táctica y capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo han convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición y más respetados por sus compañeros y rivales.

710 Spiele – was für ein 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑 Moment in der FC Bayern-Geschichte! ❤️🤍 In diesem Moment ist @esmuellert_ unser 𝐑𝐄𝐊𝐎𝐑𝐃𝐒𝐏𝐈𝐄𝐋𝐄𝐑! Thomas, du LEGENDE! 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WdGhQL3j6L — FC Bayern München (@FCBayern) September 1, 2024

Müller superó a Sepp Maier

El récord de 710 partidos, conseguido en la victoria del Bayern Múnich por 2-1 ante el Friburgo en el Allianz Arena, no es solo un testimonio de la longevidad de Müller en la élite del fútbol mundial, sino también de su excepcional consistencia y profesionalismo. A lo largo de estos años, Müller ha sido una constante en un equipo que ha experimentado cambios significativos, tanto en jugadores como en entrenadores.

Superar a Sepp Maier, quien ostentaba el récord con 709 partidos, es una hazaña impresionante. Maier, conocido como “Die Katze von Anzing” (El gato de Anzing), fue un portero excepcional que defendió la portería del Bayern Múnich durante 18 años, acumulando un palmarés envidiable que incluye cuatro Bundesligas y tres Copas de Europa. Comparar las carreras de Müller y Maier es un ejercicio fascinante, ya que ambos jugadores, aunque en posiciones muy diferentes, compartieron un compromiso inquebrantable con el club y una sed insaciable de títulos.

La celebración del récord no pudo haber sido más apropiada para Thomas Müller. En el partido contra el Friburgo, Müller no solo sumó una nueva aparición a su impresionante cuenta, sino que también contribuyó con un gol en la victoria de su equipo. Su anotación fue un recordatorio de su capacidad para influir en el marcador, incluso después de tantos años en la élite. Müller ha sido un jugador clave en las fases ofensivas del Bayern, aportando no solo goles, sino también asistencias y una visión de juego que pocos pueden igualar.

Recientemente, Thomas Müller anunció su retiro de la selección alemana, poniendo fin a una etapa internacional que incluyó la consecución de la Copa del Mundo en 2014. Esta decisión le permitirá concentrarse completamente en su carrera con el Bayern Múnich, un club al que ha estado ligado desde su infancia y con el que ha conquistado absolutamente todo.