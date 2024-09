Willy Coito: “No fue una buena semana para nosotros”

Comunicaciones, sufrió un duro revés al perder su invicto en la Liga Nacional tras caer 1-2 ante Xinabajul-Huehue en el estadio Cementos Progreso. Este resultado no solo significó una derrota en casa, sino que también evidenció ciertas fragilidades en el conjunto dirigido por Willy Coito Olivera, quien no dudó en expresar su frustración y analizar el desempeño de su equipo en la conferencia de prensa posterior al partido.

El encuentro comenzó con un dominio inicial de Comunicaciones, que rápidamente se puso en ventaja. Sin embargo, el equipo visitante, Xinabajul-Huehue, supo sobreponerse y remontar el marcador, llevándose tres puntos valiosos de la capital guatemalteca. Esta derrota, sumada a la caída a mitad de semana en el plano internacional, puso a prueba la fortaleza mental y táctica de los dirigidos por Coito Olivera.

#Apertura2024 | 🗣️ El técnico uruguayo, Willy Coito Olivera, habló en conferencia de prensa tras la derrota (1-2) de Comunicaciones ante Xinabajul, por la quinta jornada de la Liga Guate Banrural. 📹: Alex Meoño pic.twitter.com/a4DLUjVRZO — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 2, 2024

Willy Coito Olivera reconoce que ha sido una semana complicada

En su análisis, el técnico uruguayo destacó la necesidad de no perder la concentración ni la confianza a pesar de las dos derrotas consecutivas: “Todo lo que estaba haciendo bien el equipo no lo podemos perder en una semana. Creo que también hay cosas positivas”.

Uno de los aspectos que más preocupan al entrenador es la vulnerabilidad de su equipo en jugadas a balón parado, un factor que ha sido determinante en las últimas derrotas. “Nos hacen dos goles a mitad de semana a balón parado y hoy igual, también a primer palo. Tenemos que seguir trabajando en eso”, manifestó Coito Olivera con evidente frustración.

Coito Olivera subrayó la importancia de mantenerse equilibrados tanto en los momentos de éxito como en los de adversidad: “Esto es fútbol y nos está tocando esa mala racha. Hoy el equipo cometió algunos errores, pero lo que toca es corregir, ser inteligentes, en los momentos buenos tener equilibrio y en los malos también”.

El entrenador también reconoció que la última semana ha sido especialmente complicada para el equipo, no solo por los resultados, sino también por la falta de suerte en momentos clave: “No fue una buena semana para nosotros. Los resultados no nos acompañaron, en los dos partidos no lo hicimos mal, en el fútbol a veces también se necesita suerte y hoy no hemos contado con el factor suerte”. Coito Olivera hizo hincapié en que, aunque el equipo mostró un buen nivel de juego, pequeños detalles y momentos de desconcentración fueron suficientes para inclinar la balanza en contra de Comunicaciones.

Pese a los desafíos, el entrenador instó a su equipo a no caer en distracciones y a aprender de los errores cometidos. “No hay que caer en distracciones, las cometimos y pagamos caro”, concluyó.