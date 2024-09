Apertura 2024: Equipos invictos de la Liga Guate Banrural

A falta del partido entre Deportivo Mixco y Xelajú M. C. (11 de septiembre), se ha disputado la quinta fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural, torneo en el cual Xinabajul es el actual líder de la competición.

Pero hay cinco equipos los cuales se repartes casillas de clubes sin poder ganar, otros que no han conocido la derrota, asimismo, conjuntos que no han podido marcar gol, y un único equipo que no ha recibido anotación.

Los invictos

Municipal con cinco partidos disputados y Xelajú M. C. con cuatro son los dos clubes que aún no conocer la derrota en el Apertura 2024. Los “Rojos” suman un triunfo y cuatro empates; por su parte, los “Chivos” un triunfo y tres empates.

En este rubro de partidos perdidos, el Deportivo Guastatoya es el que suma más derrotas, un total de cuatro; solo suma un punto producto de un empate.

En el grupo de equipos que tras cinco fechas no han podido conocer el triunfo están los Deportivos Malacateco, Zacapa y Guastatoya, décimo, décimo primero y décimo segundo lugar del Apertura 2024, respectivamente.

#Apertura2024 | Pablo Centrone destaca el trabajo como pilar fundamental para el liderato El técnico de Xinabajul recordó que durante la pretemporada tuvieron “50 días de entrenamientos a triple y doble turno”.https://t.co/QB2SPXZgAh — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 2, 2024

Rubro de goles

El gol es el punto máximo de los partidos de futbol, y representa el premio para el trabajo arduo que se realiza entre las semanas para todos los equipos. Pero hasta el momento, en el futbol mayor guatemalteco el único equipo que no ha podido celebrar un gol es el Deportivo Zacapa.

En contraparte, Cobán Imperial es el equipo de los 12 integrantes de la Liga Guate Banrural que ha celebrado en más oportunidades, un total de 11 goles.

Municipal puede decir que es el único de la Liga Nacional que no ha recibido gol, gracias al trabajo de sus porteros Kenderson Navarro y Alejandro Medina.

Y el Deportivo Marquense es el conjunto con la defensa y meta más vulnerable. El equipo recién ascendido de la Liga de Futbol Primera División lleva 8 goles encajados.

#Apertura2024 | ⚽ Con su doblete ante Comunicaciones, Marvin Ceballos llegó a tres goles en el Apertura 2024, igualando a Diego Casas, delantero de los cremas, pero con menos minutos dentro del terreno de juego.https://t.co/ra7WFiL1wE — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 2, 2024

Sexta fecha

Este fin de semana se desarrollará la sexta fecha del Apertura 2024, la cual será incompleta debido a los compromisos de la Selección Nacional de Guatemala.

El viernes 6 de septiembre, Deportivo Malacateco recibirá a Cobán Imperial a las 20:00 horas.

Para el sábado 7, Xelajú-Xinabajul (18:00 horas) y Malacateco-Guastatoya (20:00 horas). Ese día deberían jugar: Municipal-Antigua G. F. C. y Mixco-Comunicaciones, duelos que serán reprogramados por el aporte de los equipos de Guatemala en la Selección.

El domingo se cierra esta fecha con Achuapa-Zacapa a las 15:00 horas.