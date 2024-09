Luis Suárez anuncia su retiro de la “Celeste” uruguaya

El histórico y el gran referente de la Selección de Uruguay, Luis Suárez, confirmó este lunes 2 de septiembre que llegó el momento de decir adiós a la “Celeste”. Y de esta forma, “Lucho” cierra una etapa importante con la selección uruguaya, que recientemente también le dijo adiós a otro ilustre del futbol charrúa: Edinson Cavani.

Luis Suárez, quien representó a Uruguay en los Juegos Olímpicos Londres 2012, Mundial Sub-20 Canadá 2007, y los Mundiales mayores del 2010, 2014, 2018 y 2022, se retira como el máximo goleador del “Equipo que nos une”.

Suárez también fue parte de las Copas Américas 2011, Centenario, 2019, 2021 y 2024. Torneo donde logró el título en Argentina 2011 y un tercer lugar en Estados Unidos 2024.

El gran goleador uruguayo también fue parte de la Copa Confederaciones Brasil 2013 donde jugó cinco partidos para alcanzar un cuarto lugar.

🚨 #ElEquipoQueNosUne🇺🇾 | El goleador histórico de Uruguay, Luis Suárez, se retirará de la selección “charrúa”. Su último partido: Viernes 6 de septiembre ante Paraguay a las 17:30 horas GT. pic.twitter.com/EUcrAPBdUh — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 2, 2024

Sus palabras

Durante una conferencia de prensa que se celebró en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, Luis Suárez anunció su retiro de la “Celeste”.

“El día viernes será mi último partido con la selección de mí país. Es algo que lo venía pensando y analizando, es el momento indicado porque tengo mis razones”, explicó Suárez.

Añadió: “Lo voy a jugar con la misma ilusión y ganas que jugué mi primer partido en el 2007. Me voy con la tranquilidad de que di todo con la Selección. No tengo nada que reprocharme. Lo que sí quiero agradecer es el hincha uruguayo que me apoyó en estos días; fueron mensajes muy alentadores. Eso me dejará muy contento después del viernes”.

🚨 #ElEquipoQueNosUne🇺🇾 | Luis Suárez anuncia su retiro de la Selección de Uruguay, y señala que este viernes jugará su último partido “con la misma ilusión y ganas que jugó su primer partido”. pic.twitter.com/iBQgyTU59K — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 2, 2024

Uruguay-Paraguay

La selección de Uruguay abrió la semana con un entrenamiento en el Complejo Celeste, donde un grupo de futbolistas trabajaron pensando en el partido que el conjunto de Marcelo Bielsa disputará el próximo viernes frente a Paraguay por las eliminatorias sudamericanas a las 17:30 horas GT.

Según informó la Asociación Uruguaya de Futbol a través de sus redes sociales, este lunes se sumaron a los entrenamientos el portero Franco Israel; los defensores Santiago Bueno, José Luis Rodríguez, Marcelo Saracchi y Agustín Sant’Anna. Los centrocampistas Facundo Torres y Nicolás Fonseca. Así como también los atacantes Tiago Palacios y Luciano Rodríguez.

Además lo hicieron el volante Manuel Ugarte, quien en los últimos días fue transferido desde el PSG al Manchester United, y el delantero Miguel Ángel Merentiel, convocado a la selección por primera vez.

Otro futbolista que se presentó a entrenar este lunes fue el histórico goleador de la selección uruguaya Luis Suárez, quien hoy anunció su retiro de la “Celeste”.