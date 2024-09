Integrante de The Cure revela que padece “raro y agresivo” cáncer

The Cure es una de las bandas más importantes de la escena del rock británico y en medio de la preparación de su nuevo álbum, una noticia acapara los titulares.

Roger O’Donnell, el reconocido teclista de la agrupación, anunció que ha estado luchando contra un cáncer “agresivo y raro”.

A través de sus redes sociales, el músico de 68 años dio a conocer que fue diagnosticado con un tipo de linfoma muy poco común hace un año y que ha estado bajo tratamiento desde entonces.

Él afirmó que en un inicio se había descuidado, pero que finalmente decidió hacerse un análisis. Y tras recibir los resultados, su sorpresa no fue para nada agradable

En septiembre del año pasado me diagnosticaron una forma muy rara y agresiva de linfoma.

Había ignorado los síntomas durante unos meses, pero finalmente fui y, tras la operación, el resultado de la biopsia fue devastador”, escribió.

September is Blood Cancer Awareness Month so it’s a good opportunity to have a dialogue about these diseases. In September last year I was diagnosed with a very rare and aggressive form of lymphoma. I had ignored the symptoms for a few months but finally went… pic.twitter.com/8Xftcd5nPL

El tecladista de The Cure detalló su proceso de tratamiento, indicando que ha completado 11 meses bajo la supervisión de algunos de los mejores especialistas del mundo.

Además, destacó que ha tenido el beneficio de la última tecnología en inmunoterapia y también de medicamentos que se utilizan desde hace un siglo.

Afortunadamente, los tratamientos han sido exitosos. “Estoy bien y el pronóstico es increíble”, afirmó, aliviando la preocupación de sus seguidores.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de una detección temprana al pedir a sus fans que busquen ayuda médica si presentan síntomas preocupantes.

“El cáncer PUEDE ser vencido, pero si se diagnostica lo suficientemente pronto tienes más posibilidades, así que todo lo que tengo que decir es que te HAGAS LA PRUEBA, si tienes la más mínima idea de que puedes tener síntomas ve y hazte un chequeo”.

the mad axe murderer knocked on the door and we didnt answer. Cancer CAN be beaten but if you are diagnosed early enough you stand a way better chance, so all I have to say is go GET TESTED, if you have the faintest thought you may have symptoms go and get checked out.

— Roger O'Donnell (@RogerODonnellX) September 1, 2024