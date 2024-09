Patrocinadores abandonan La Casa de los Famosos ¿cuál fue la razón?

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos” ha vuelto a generar polémica tras la decisión de varias marcas de retirar su patrocinio del reality show.

Los anuncios se dieron inmediatamente después de la última acción de Adrián Marcelo durante la gala del 3 de septiembre, que culminó con el llanto de Gala Montes.

Durante la gala, la conductora Odalys Ramírez presentó un video que capturaba un criticado comentario realizado por el influencer Adrián Marcelo en la gala de eliminación.

En el clip, el youtuber había dicho: “Una mujer menos a quien maltratar”, mientras Gomita y Karime Pindter esperaban conocer quién era la eliminada.

Odalys Ramírez, visiblemente incómoda, confrontó a Adrián Marcelo sobre sus comentarios machistas. Marcelo intentó justificarse diciendo que era una ironía frente a las acusaciones en su contra sobre haber sido misógino. Sin embargo, su defensa solo avivó más el fuego de la confrontación.

Gala Montes se unió al debate y calificó a Adrián Marcelo de “feminicida en potencia” y lo acusó de ser un “misógino y machista”. La situación se volvió aún más explosiva cuando el famoso en un intento de desacreditar a Montes, sugirió que ella estaba inestable emocionalmente y que se medicaba con frecuencia, luego arremetió con la situación de los padres de la actriz, gritando que su padre la había abandonado.

La tensión llegó a un punto crítico, y la producción decidió suspender la gala antes de lo previsto.

Patrocinadores abandonan la Casa

Inmediatamente después de que terminó el programa, al menos tres marcas más se unieron a otras que previamente han anunciado su salida del reality show en medio de la polémica de expresiones de violencia por parte de varios participantes.

Esta vez se trató de Rexona, Holanda y Unilever, quienes emitieron diversos comunicados para referirse a la situación.

Tras el escándalo, La Jefa convocó a todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2 para darles una fuerte noticia que modifica el juego. Adrián Marcelo abandonó el reality show.

“Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar La Casa, el juego terminó para él”, comentó.

El youtuber no volvió a aparecer en ninguna cámara, no se despidió de los habitantes y tampoco empacó. Por el momento no ha comentado nada en redes sociales.

