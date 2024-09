Nuevo tiroteo escolar en EE. UU.: Cuatro muertos y nueve heridos

Tragedia por nuevo tiroteo en escuela de EE. UU. Al menos cuatro personas murieron y nueve más resultaron heridas tras un tiroteo en un instituto del estado de Georgia, informaron este miércoles autoridades. La Oficina de Investigaciones de Georgia informó que los heridos “fueron trasladados a varios hospitales” y confirmó que el sospechoso fue detenido.

“El sospechoso está detenido y con vida. Los informes de que el sospechoso ha sido neutralizado son inexactos”, apuntó la oficina, que está participando en la investigación junto con fuerzas del orden locales, estatales y federales.

El tiroteo ocurrió en el interior de la escuela secundaria Apalachee, en Winder.

GBI has responded to a shooting @ Apalachee H.S. in Barrow Co. We have agents on site assisting local, state, & federal law enforcement w/ the investigation. One suspect in custody. We urge anyone near the area to stay clear while authorities investigate. More info to follow.

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) September 4, 2024