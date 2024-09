La leyenda estadounidense Alex Morgan se retira del futbol

Alex Morgan, la legendaria delantera de la selección de Estados Unidos, anunció este jueves su retirada del futbol profesional y que disputará su último partido este domingo con sus San Diego Wave en la NWSL.

Morgan, de 35 años, fue doble campeona del mundo con la selección estadounidense, con la que marcó 123 goles y dio 53 asistencias.

La delantera de las Wave fue una de las grandes protagonistas del ciclo dorado de Estados Unidos junto a Megan Rapinoe, quien se retiró del fútbol en 2023.

“He crecido en este equipo, fue mucho más que fútbol. Se trató de las amistades y del enorme respeto y apoyo entre nosotras, el trabajo para impulsar las inversiones globales en el deporte femenino, y los momentos clave de éxito dentro y fuera del campo”, dijo Morgan en declaraciones publicadas por la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

“Estoy increíblemente honrada por haber representado este escudo durante 15 años”, añadió.

Alex Morgan jugó 22 partidos en los Mundiales y se coronó campeona en 2015 y 2019. Ganó además el oro olímpico en Londres 2012.

La estadounidense anunció este mismo jueves que está embarazada y que será madre por segunda vez.

Su último partido será este domingo con las Wave contra las North Carolina Courage.

World Cup 🏆🏆

Olympics 🥇

Champions League 🏆

U-20 World Cup 🏆

NWSL 🏆

NWSL Shield 🏆

NWSL Challenge Cup 🏆

Division 1 Féminine 🏆

Concacaf Championship🏆🏆🏆

Concacaf W Gold Cup 🏆

Legendary Alex Morgan announces she is retiring from football—her final game is on Sunday 🫡 pic.twitter.com/oTlG4WKSCP

— B/R Football (@brfootball) September 5, 2024