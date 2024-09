Zamora busca levantar embargo de cuentas

El periodista José Rubén Zamora acudió este jueves 5 de septiembre a la Torre de Tribunales con el objetivo de comparecer a una audiencia en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal en la cual se abordará la situación de sus cuentas bancarias, tomando en cuenta que se encuentran bajo medida de embargo.

Según indicó, la Constitución Política dice en su artículo 35 que ni las propiedades, ni las plantas, ni equipos y, en consecuencia, las cuentas bancarias de un medio pueden ser embargadas, pero consideró que en este caso le han sido atropellados todos sus derechos y, por lo tanto, siguen embargadas.

“Ya no tenemos cómo (obtener) recursos de fuera. Me han estado manteniendo mis hijos, me han ayudado a vender mis cosas, han vendido de ellos, para mantener al día préstamos que tomamos por la pandemia. Antes de la pandemia no teníamos deudas”, compartió.