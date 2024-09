La foto de Mario Bezares de joven que tiene las redes de cabeza

Mario Bezares se ha convertido en uno de los habitantes más queridos de La Casa de los Famosos México por su buen carácter y la empatía con sus compañeros.

El presentador ha acaparado la atención en las redes sociales tras quedar demostrado el potencial atractivo que en algún momento tuvo.

Y es que esta semana, se hizo un corte de pelo juvenil que llamó la atención de las chicas jóvenes, que se atrevieron a lanzar una advertencia a Brenda Bezares.

La primera en decirle algo de su look fue Karime, quien hasta se atrevió a llamarlo “cuarentón”.

Tras este cambio de look, la revista TV y Novelas compartió una foto vieja, de los años 75 u 80, en donde aparece un joven Mario que robaba suspiros.

La imagen nos muestra a un actor adecuado a la moda de la época, con una abundante cabellera y una playera sin mangas, con las que exhibía sus bíceps.

El medio reveló esta foto es de cuando él trabajaba como coreógrafo de Timbiriche. Poco a poco, el comediante se fue abriendo un espacio en la televisión.

Durante una conversación con sus compañeros en LCDLFM, Mario Bezares cometió un desliz que ha generado controversia entre los seguidores del reality show.

En medio de la plática, el conductor de televisión dejó entrever que tiene acceso a su teléfono celular, algo que va en contra de las reglas del programa.

La revelación ocurrió durante una charla que sostenía con Gala Montes, Karime Pindter y Arath de la Torre.

Según se pudo ver en ese momento, “Mayito” mencionó que había visto su teléfono y consultado los resultados antes de la gala del lunes, algo que tomó por sorpresa a todos.

“Hoy vi mi teléfono y vi todos los resultados”, dijo. Al percatarse de su comentario, intentó corregirlo afirmando: “Ya la cagué, no es cierto, no tengo teléfono, vi mi iPad que me regalaron”.