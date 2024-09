VIDEO. El espectacular gol de Wayne Rooney en un partido benéfico

El emblemático exfutbolista inglés, Wayne Rooney, volvió a robarse los reflectores al participar en un partido benéfico en Old Trafford, donde vistió una vez más la camiseta del Manchester United. A pesar del retiro y algunos cambios físicos evidentes, el exdelantero demostró que su talento innato sigue intacto al anotar un impresionante gol de tiro libre, recordando a los aficionados por qué es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del club.

El encuentro, que enfrentó a las leyendas del Manchester United contra las del Celtic, fue parte de una iniciativa para recaudar fondos destinados a causas benéficas apoyadas por la Fundación Manchester United. Rooney, quien fue invitado como parte del equipo de leyendas, expresó previamente su emoción por volver a pisar el césped de Old Trafford, estadio donde forjó su leyenda.

En una columna previa al partido, Rooney se dirigió a los aficionados de los Red Devils alrededor del mundo:

“Volver a Old Trafford para el partido de las leyendas será especial, y todo es por una buena causa. Será estupendo volver a jugar allí, ya que mi último partido fue con Soccer Aid en 2021. El ambiente fue increíble, y estoy deseando volver a ver a todos los fanáticos. Vi el gran trabajo que está haciendo la fundación a través del programa financiado con lo recaudado de mi partido homenaje ante Everton en 2016. Todo lo que se está haciendo en las comunidades locales es vital, porque ayuda a muchos jóvenes”.

El punto álgido del encuentro se produjo cuando Rooney ejecutó un tiro libre que despertó la nostalgia en los miles de fanáticos presentes. Situado a una distancia considerable del arco rival, Rooney se posicionó con calma, estudió la barrera del Celtic, y con un toque característico, envió el balón directo al ángulo superior. El portero rival no tuvo ninguna posibilidad de evitar que el esférico se colara en la portería, desatando la ovación de los espectadores.

Este gol fue un recordatorio de la destreza que siempre caracterizó a Rooney, quien a lo largo de su carrera destacó no solo por su capacidad para anotar, sino por su habilidad técnica y su precisión en los tiros libres. A pesar de haber dejado la élite del fútbol hace algunos años, el ex delantero nacido en Liverpool dejó en claro que la magia en su pie derecho sigue viva.



Con 253 goles en 559 partidos, Wayne Rooney ostenta el récord como el máximo goleador en la historia del Manchester United, superando a figuras legendarias como Sir Bobby Charlton. Durante sus 13 años en el club, no solo dejó una huella imborrable en términos de goles, sino también en cuanto a títulos y momentos icónicos que marcaron la memoria colectiva del fútbol mundial.

Rooney fue parte fundamental de la era dorada del club bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, logrando cinco títulos de la Premier League, una UEFA Champions League y múltiples copas nacionales. Entre los momentos más recordados de su carrera, destacan goles inolvidables como su chilena ante el Manchester City en 2011 y su participación clave en la victoria de la final de la Champions League en 2008 ante el Chelsea.

Aunque el resultado del partido en sí fue favorable para el Celtic, que se impuso en la tanda de penales tras un empate en el tiempo reglamentario, el verdadero propósito del evento fue lo que más destacó. Este tipo de partidos permiten generar fondos para causas benéficas que impactan directamente en la vida de jóvenes y comunidades en situación vulnerable.

La Fundación Manchester United, que organizó el evento, ha estado trabajando durante años en diversos programas que buscan brindar oportunidades educativas, deportivas y de desarrollo personal para jóvenes en áreas desfavorecidas. La recaudación obtenida del partido benéfico será destinada a continuar estos programas, y Rooney, como embajador y ex jugador clave del club, fue pieza clave para atraer la atención hacia esta noble causa.

