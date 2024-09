Césped del Estadio Nacional vuelve a ser blanco de críticas

El empate 0-0 entre Guatemala y Costa Rica por la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf dejó mucho más que un resultado sin goles. El estado del terreno de juego del Estadio Doroteo Guamuch Flores fue el foco de duras críticas por parte de jugadores de ambos equipos, quienes señalaron que las malas condiciones del campo afectaron el desarrollo del partido, dificultando el despliegue técnico y táctico.

El partido, disputado el pasado lunes, fue intenso y marcado por el juego ríspido, pero el principal protagonista, según varios futbolistas, fue el mal estado de la cancha. El césped del histórico estadio guatemalteco, que ha sido sede de múltiples eventos importantes a lo largo de los años, no estaba a la altura de las expectativas para un encuentro de alto nivel internacional. Los comentarios sobre las dificultades que presentó el terreno no se hicieron esperar, y fueron los propios jugadores quienes alzaron la voz para expresar su descontento.

#VamosGuate | ❌ ¡EMPATE SIN GOLES! Guatemala 🇬🇹 y Costa Rica 🇨🇷 no se hacen daño e igualan 0-0 en el Estadio Nacional por la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. pic.twitter.com/2MUniTL1OQ

Uno de los más claros en su queja fue Juan Pablo Vargas, defensor central de Costa Rica. Al término del partido, Vargas comentó con frustración:

“Sé que suena como excusa, pero la cancha no ayuda para nada. Una cancha en este estado no puede jugar fútbol, no sabes cómo te va a picar cuando venga el balón. Jugar al toque es muy difícil, es igual para los dos equipos.”