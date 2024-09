Cristiano Ronaldo defiende al Real Madrid: “No es suerte, es cerebro”

Cristiano Ronaldo, una leyenda viva del fútbol y, en particular, del Real Madrid, ha vuelto a defender su exequipo de las críticas que suelen recibir, especialmente en relación con su éxito en la UEFA Champions League. En un reciente vídeo compartido en su canal de YouTube junto a Rio Ferdinand, Ronaldo habló de su etapa en el club madrileño, de lo que significa la Champions League para ellos y de las características que hacen al Real Madrid único en la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo, quien jugó durante nueve temporadas en el Real Madrid y ganó cuatro títulos de la Champions League con el club, rechazó la idea de que el éxito del equipo en la competición más importante del fútbol europeo sea solo cuestión de suerte. “El Madrid es el tipo de equipo que no se rinde bajo presión”, comentó el delantero portugués. Según Ronaldo, más que suerte, el éxito del Real Madrid en la Champions League es una combinación de inteligencia y preparación.

Cristiano Ronaldo: “Real Madrid? People say ‘they are lucky in the UCL’, no they are not lucky. It’s the best club in the history of football.”

“La gente dice que tiene suerte en la Champions, pero no es suerte, es cerebro”, afirmó. También destacó que el equipo está preparado para los momentos cruciales, y que el estadio Santiago Bernabéu, con su historia y su energía, juega un papel fundamental en esos momentos. “El Bernabéu tiene esa aura diferente. La energía es diferente cuando los grandes equipos van allí. Marcan un gol, pero la presión puede con ellos”, añadió Ronaldo, subrayando que el Real Madrid es el mejor club de la historia del fútbol.

Cristiano no dudó en alabar la capacidad del equipo para mantenerse en la élite del fútbol mundial y señaló que, aunque el futuro es incierto, confía en que el Madrid siga siendo uno de los equipos más fuertes del mundo. “Ahora, si dices que el Madrid va a ser mejor o no, no lo sabemos. Mbappé está allí ahora, creo que el Madrid seguirá siendo fuerte”, dijo Ronaldo, refiriéndose al reciente fichaje de Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo no solo es uno de los jugadores más icónicos de la historia del fútbol, sino que su tiempo en el Real Madrid lo consagró como uno de los mejores de todos los tiempos. Durante su charla con Ferdinand, recordó con gratitud y orgullo su paso por el club: “Gané muchos trofeos con el Madrid, gané todo. Fue un placer jugar en el Real Madrid durante nueve temporadas y ganar cuatro Champions. Amo al Real Madrid.”

Ronaldo reconoció que cuando llegó al club en 2009, lo hizo bajo una gran presión, siendo el fichaje más caro de la historia en ese momento. Sin embargo, afirmó que siempre creyó en sí mismo y en su talento, lo que le permitió superar las expectativas y dejar una huella imborrable en la historia del club. “Si gané el Balón de Oro en la Premier, sabía que lo haría bien porque creo en mi talento. Fue difícil, es un país diferente, solo tenía 24 años, pero era muy positivo. Tenía claro que haría historia.”

El portugués aprovechó para enfatizar que le gusta demostrar que los críticos están equivocados, y su éxito en el Madrid fue un claro ejemplo de ello. “Era un desafío y me gusta demostrarle a la gente que está equivocada”, añadió, refiriéndose a cómo logró callar a sus detractores con su rendimiento en el club blanco.

⚪️✨ Cristiano Ronaldo: “Real Madrid? People say that they are lucky in the UCL but… no, they are not lucky”.

“It’s just the best club in the history of football”.

“At the Bernabéu, there’s different kind of aura”. pic.twitter.com/c5k36S3MCl

