Mauricio Pochettino, nuevo técnico de Estados Unidos

El técnico argentino Mauricio Pochettino se convirtió este martes en el nuevo seleccionador de Estados Unidos con el reto de llevar al equipo al Mundial que albergará en 2026 junto a México y Canadá, informó la Federación de Futbol de Estados Unidos (USSF).

“Mauricio es un ganador serial con una pasión profunda para el desarrollo de jugadores y una comprobada habilidad de construir equipos unidos y competitivos”, aseguró Matt Crocker, director deportivo de USSF.

“La decisión de unirme a US Soccer no fue solo cuestión de futbol para mí. Se trata del viaje que este equipo y este país están haciendo”, afirmó Pochettino.

“La oportunidad de liderar a la selección de Estados Unidos, delante de aficionados que tienen tanta pasión como los jugadores, es algo que no podía rechazar. Veo a un grupo de jugadores repletos de talentos y potencial y juntos vamos a construir algo especial”, añadió.

El argentino, de 52 años, podría debutar al frente de Estados Unidos el próximo 15 de octubre. Esto sería en un amistoso contra México.

Sustituye a Gregg Berhalter, quien dirigió a la selección estadounidense entre 2018 y 2022, y de 2023 hasta la última edición de la Copa América. El técnico norteamericano conquistó dos Ligas de Naciones (2019-2020 y 2023-2024) y la Copa de Oro de 2021 en su gestión.

Pochettino tendrá el desafío de relanzar a una selección que viene de una muy deslucida Copa América el último verano. En la que no pasó de la fase de grupos pese a ser el país anfitrión.

En su carrera de entrenador, Pochettino ganó una Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa francesa al frente del PSG. También realizó un trabajo destacado con el Tottenham, al que llevó hasta la final de la Liga de Campeones de 2019, perdida contra el Liverpool.

