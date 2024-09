Muere responsable de provocar la muerte de la maratonista Rebecca Cheptegei

El agresor de la atleta olímpica Rebecca Cheptegei falleció a consecuencia de las quemaduras sufridas tras haber rociado con gasolina y prendido fuego a su pareja, informó el hospital keniano donde estaba internado.

Dickson Ndiema Marangach, señalado por la policía keniana como la pareja de la atleta, presentó quemaduras en el 30% de su cuerpo luego del ataque fatal contra Cheptegei, un caso que ha adquirido relevancia como símbolo de la violencia de género. “Perdimos a Dickson Ndiema anoche, cerca de las 20:00 horas”, confirmó un portavoz del Moi Teaching and Referral Hospital, en la ciudad de Eldoret.

