FUERTE VIDEO: Mujer atropella y mata a hombre que le había robado el bolso

Una mujer fue detenida y acusada de homicidio voluntario después de atropellar deliberadamente y causar la muerte a un hombre que le había robado el bolso, en un caso que está generando polémica en Italia.

El incidente ocurrió en la ciudad de Viareggio, cuando la mujer, de 65 años de edad, atropelló con su todoterreno al presunto ladrón, que murió después en el hospital, según los medios locales.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran que, tras el atropello, la mujer se bajó del vehículo y recogió el bolso que le acababan de robar y después se marchó sin prestar socorro al hombre, indican las mismas fuentes.

*Las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios:

North African in Viareggio steals purse from a 60 year old Italian woman. Shortly afterwards she gets into SUV, chases him, runs him over and sends him to Allah. Short but intense story. pic.twitter.com/WRQ2q1WFYQ

— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 10, 2024