Pepe Aguilar asegura que fue un shock la boda de Angela y Nodal

Pepe Aguilar no ha estado excluido de la polémicas que ha protagonizado su hija Ángela Aguilar tras confirmar su relación con Christian Nodal.

Durante una entrevista que el cantante concedió recientemente, compartió su opinión sobre la relación y rápida boda de su hija.

Nodal empezó a salir con Ángela días después de haber anunciado su ruptura con Cazzu, quien meses antes dio a luz a su primera hija; y se casaron el 24 de julio.

El artista dijo en una entrevista con La Red de Caracol TV, casi al borde de las lágrimas, que su hija menor se precipitó a casarse con Nodal, ya que su noviazgo “fue muy rápido”.

“Fue muy rápido el noviazgo de Christian con Ángela y fue muy rápida la decisión de quererse casar, entonces sí fue un shock”, comentó.

Y añadió: “Yo estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón de caminar con mi hija y no, me dio una emoción extraña que nunca había sentido. Me da alegría por ella porque estaba haciendo lo que ella quería hacer”.

Críticas al cantante

Pepe Aguilar señaló que estaba feliz por los dos y más por ella, pues tuvo la oportunidad de decidir con quién estar y con quién compartir su vida.

Tras las declaraciones, los usuarios de redes se preguntaron por qué la prisa por casarse si Ángela no está embarazada como se comentó.

Después de que se viralizara la entrevista, los internautas no tardaron en emitir sus opiniones y críticas por un comentario en especial en el que señaló que Ángela “no está haciendo nada que no haya visto en su casa”.

Muchos señalaron que la forma en que se convirtió en “la otra” lo aprendió de su madre que se metió en el matrimonio de Don Pepe con su primera esposa.

Él dejó a su primera esposa Carmen Treviño para casarse con Aneliz Álvarez-Alcalá, a quien conoció en el rodaje de un video y con quien supuestamente tuvo una aventura.