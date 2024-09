Lisa de Black Pink deja al descubierto su ropa interior en la alfombra de los VMAs

Varias fueron las estrellas invitadas a la gala de los VMAs, evento que se lleva a cabo en Nueva York. Luciendo un espectacular diseño, una de las integrantes de Black Pink se llevó todas las miradas.

Y estamos hablando de Lisa, quien optó por lucir un atuendo en color blanco, el cual delineaba a la perfección su espectacular figura. Sin embargo, el detalle que acaparó todas las miradas, es que la artista dejó al descubierto para de su ropa interior.

Varios fueron los cometarios que dejaron los fans en las redes sociales, quienes se dedicaron a llenarla de halagos. “Se mira espectacular”, “Que lindo el diseño que decidió utilizar”, “Me encanta como se mira”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Sus compañeras de fórmula también desfilaron en la alfombra rosa, quienes sin duda también se ganaron los aplausos de los internautas en las diferentes redes. La ceremonia de este año promete nuevamente galardonar a lo mejor de la escena musical actual y mostrar presentaciones en vivo con los artistas del momento.

Black Pink y más estrellas en los VMAs

La artista más nominada de esta edición es la cantante estadounidense Taylor Swift, que tienen 10 menciones principalmente por su video “Fortnight”. Después de llegar a varios lugares del mundo con su Eras Tour, ahora tiene la oportunidad de ampliar su récord en la categoría Video del Año, un premio que ya ha ganado en cuatro ocasiones anteriores.

Muy cerca de Swift está también el rapero Post Malone con nada menos que nueve nominaciones. Asimismo, Malone, a quien le sigue Ariana Grande con seis menciones, también ha conseguido una mención adicional por “I Had Some Help” con Morgan Wallen.

Uno de los actos más esperados de la noche será la apertura de la ceremonia a cargo de Eminem.